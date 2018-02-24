纳吉呼吁华人勿投情绪票

（早报讯）马来西亚第14届大选随时举行，首相纳吉也一直积极争取华人选票。他今天呼吁华人勿以情绪投票，而要以现实情况做出“最好选择”。

纳吉今天在马来西亚中华大会堂总会（华总）的新春团拜活动上表示：“今天我们庆祝农历新年，过后我们还有另一大日子（hari raya），那就是大选（pilihan raya）。我希望你们作出正确选择，让我们一起度过更多农历新年。”

纳吉说：“若（华人）用正确的方式做出（投票）决定，不要以情绪而是根据现实和事实（投选），我相信你们会做出正确的选择。”

他说，华总大厦礼堂内可容纳50人用餐的全马最大圆桌，正是华人务实态度的象征。“华人创造了我有生以来见过最大的圆桌。这表示所有人都很重要，也都能坐在主桌。”

纳吉表示，政府多年来不断推动华社发展，包括拨款800万令吉（约270万新元）协助华社兴建华总大厦、规划华总大厦出入口时出面与大道公司洽谈成功降低250万令吉（约84万新元）费用，以及批准筹款免税4000万令吉（约1347万新元）等。

他说，政府也拨款协助筹建华人博物馆，让华社后人和所有马来西亚人了解这个国家是以华人、印度人和马来人的汗水和泪水建成的。

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