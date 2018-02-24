博科圣地再袭学校绑架逾百女生

（早报讯）尼日利亚警方消息指出，恐怖组织“博科圣地”的武装分子在约贝州（Yobe）绑架了逾百名女学生。

俄罗斯卫星网24日援引尼日利亚媒体PM News的报道说，约贝州达普奇镇一所学校21日遭“博科圣地”（Boko Haram）袭击后逾90名女学生失踪，她们或被武装分子绑架。当地政府当晚证实，另有46人下落不明。

博科圣地武装分子向来反对西方教育模式，并谋求在尼日利亚全国推行伊斯兰法典。他们过去多次闯入校园绑架女生；据人权组织称，约2万人在博科圣地武装分子的暴力行动中遇害。

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