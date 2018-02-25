联合国安理会一致通过叙利亚停火协议

联合国安全理事会昨天（24日）一致通过要求叙利亚全境连续停火至少30天的2401号决议。

据新华社报道，根据决议，在叙利亚境内停止敌对行动后，有关各方应确保联合国及其合作伙伴运送医疗和手术设备的人道主义救援车队每周都能“安全、顺畅并持续通过”，使援助物资和设备顺利送达叙全境需要帮助的人，尤其是进入“难以进入和被围困的地区”。

决议还呼吁解除对叙利亚首都大马士革东郊东古塔地区等四个区域的围困，确保运输通道畅通，以维持对这些区域居民食品和药品的供应。然而，决议所述停火不包括打击极端组织“伊斯兰国”、“基地”组织和其他安理会认定的恐怖组织的军事行动。

安理会22日下午召开会议，讨论叙利亚局势。由于成员间意见分歧，安理会当天未能就瑞典和安理会本月轮值主席国科威特提出的停火决议草案进行投票表决。随后安理会定于23日就草案进行表决。但经过长时间闭门磋商，安理会成员仍未能就草案内容达成一致，草案被推迟至24日进行表决。

东古塔是叙利亚反对派武装在大马士革附近的主要据点。近段时间，叙政府军和反对派武装在东古塔的冲突升级。联合国秘书长古特雷斯21日呼吁东古塔地区立即实现停火，以缓解该地区平民遭受的战争劫难。

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