多家美企疏远与NRA的关系

在美国再次发生校园枪击案后，此前与全美步枪协会（NRA）有合作的多家美国大型公司开始疏远与NRA的关系。

本月14日，美国佛罗里达州迈阿密以北60公里帕克兰镇的一所高中发生枪击事件，造成17人死亡。悲剧发生后不久警方将嫌疑人逮捕。嫌疑人名叫尼古拉斯·克鲁兹，生于1999年，曾在这所高中就读。克鲁兹的辩护律师表示，如果检方不要求判处克鲁兹死刑，他的当事人打算认罪。

据外电报道，美国达美航空公司宣布，停止执行针对NRA成员的折扣计划，并要求该协会从其网站上删除达美航空的信息。

此外，其他一些公司也采取了类似行动，这其中包括奥马哈第一国民银行，从事汽车租赁服务的赫兹公司，大都会人寿公司，全球最大汽车租赁公司Enterprise Holdings Inc，赛门铁克公司，丘博保险，最佳西方国际集团，温德姆酒店集团。

有媒体报道说，美国联合航空公司和美国银行也正在重新考虑其与NRA的关系。

校园枪击悲剧再次引发美国社会有关加强武器流通管制的激烈讨论。

美国总统特朗普此前与地方和联邦当局就学校安全问题举行了会议，他表示，将提议禁止向21岁以下的人出售武器，并称全国步枪协会支持这一倡议。



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