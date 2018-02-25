白宫称民主党“通俄门”备忘录有政治动机

白宫称美国民主党“通俄门”事件调查备忘录具有政治动机。

据外电报道，美国国会众议院民主党人（24日）公布了关于“通俄门”事件调查的备忘录，以回应共和党人的类似做法。民主党人在文件中对共和党人公布的备忘录进行抨击，认为是在“企图破坏”联邦调查局、司法部和特别调查员穆勒的调查活动。

白宫新闻秘书桑德斯在声明中说：“尽管民主党的备忘录试图破坏总统的政治立场，但总统依然出于公开透明的原则支持公布这一备忘录。”

声明中还指出，这一具有政治动机的文件，并没回答对反对派的偏颇调查和完全未经证实的指责被利用等重要问题。

桑德斯说：“总统多次主张，2016年大选期间，他本人及其竞选团队成员从未与任何国家勾结，这份备忘录中的内容与事实并未有任何矛盾之处。”

美国共和党人（2日）向国会公布了一份备忘录，揭露联邦调查局在“通俄门”事件调查中的违规行为。文件指称，联邦调查局调查特朗普竞选团队前外交政策顾问卡特∙佩奇时依据的特朗普丑闻档案未得到情报委员会证实。

此外，备忘录指出，联邦调查局调查员对特朗普“有明显偏见”，并且还是特朗普竞选对手、民主党总统候选人希拉莉∙克林顿的支持者。

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