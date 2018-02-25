美国研究：眼泪可诊断帕金森症

美国一项新研究发现，通过检测眼泪中的蛋白质，有望诊断人们是否患上帕金森病。

据新华社报道，将在4月下旬举办的美国神经病学学会年会收录了研究论文。论文作者、美国加利福尼亚南部大学凯克医学院的马克·卢及其研究团队指出，眼泪中存在泪腺分泌细胞产生的多种蛋白质，正是神经促使了这些蛋白质的产生，而帕金森病可以影响神经系统的功能。

研究团队将55名帕金森病患者的泪样与27名健康人的泪样进行比对，发现两组人群中的阿尔法－突触核蛋白和低聚阿尔法－突触核蛋白水平有所不同。其中，帕金森病患者的阿尔法－突触核蛋白水平降低，但低聚阿尔法－突触核蛋白水平升高。

卢说：“帕金森病进程可能在症状出现前数年或数十年就已经发生，眼泪这种生物学标记有助于提早诊断甚至治疗这一疾病。”

帕金森病是一种常见于中老年人的神经退行性疾病，平均发病年龄60岁左右。阿尔法－突触核蛋白是一种在中枢神经系统突触前及核周表达的可溶性蛋白质，与帕金森病的发病机制和相关功能障碍相关。

研究人员认为，这一研究首次显示眼泪可以成为一种可靠、便宜、非侵入性的帕金森病生物学标记。不过，他们还需对更多人群进行测试，以确定在帕金森病症状出现前的最早阶段，能否检测到这些蛋白质发生了变化。

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