泰南多地发生袭击事件

（早报讯）据中新社援引泰国媒体25日报道，23日深夜至24日凌晨，泰国南部宋卡、陶公、北大年三个府治逾10个地点发生多起袭击事件，包括焚烧商店、开枪扫射警务人员住宅及焚烧汽车轮胎等。

24日凌晨零时30分左右，陶公府直辖县两处商店遭到不法分子纵火焚烧，其中一家商店起火后迅速蔓延，并波及隔邻一家观赏鱼店，大火烧了两个小时才受控制，商店被烧得只剩下一个个烧黑的金属货架；另一处被纵火商场几年前曾被攻击，这次由于易燃商品较多，火势延烧了约四个小时，整个商场被烧毁。

大约同一时间，宋卡府贴琶县一个小区也发生袭击事件，当地警署一个警务人员的住宅遭到不明歹徒枪击，所幸没有造成人员伤亡。

此外，北大年府多个县同样发生多起袭击事件，包括一些军事基地、警方检查站遭到枪击，还有多个地点发生焚烧汽车轮胎事件。

警方推测，这些袭击事件有可能是南部分裂势力所为。

泰南多地连续发生袭击事件后，泰国国家警察总署下达紧急命令，要求负责国家安全和特别事件的机构增加对南部相关地区政府办公场所、酒店、集市、商店及公共场所的安全防护力度，增设检查站，认真检查可疑人员和车辆。同时呼吁当地民众，一旦发现可疑人士和车辆，应立即向当地警方报案。

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