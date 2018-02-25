慕尤丁让巫统“堡垒”出现“裂缝”

（早报讯）柔佛向来被视为是国阵的“定存州”，柔佛的联邦土地发展局 （Felda）垦殖区更是反对党久攻不下的巫统“堡垒”。不过反对党土著团结党主席慕尤丁近日成功在柔佛两个垦殖区举办活动，显示巫统的“堡垒”已经出现裂缝。

分析员认为，慕尤丁造成的“裂缝”虽然可提高反对派希望联盟（希盟）大选时在垦殖区的胜算，但反对派是否可能因此一举拿下垦殖区，目前还言之过早。也有分析员认为反对派要攻陷柔佛垦殖区仍有很长的路要走，可是他们已成功在垦殖区播下“改变”的种子。

据“透视大马”报道，柔佛居銮勿里洞（Belitong）垦殖区的反对派支持者莫哈末诺，上周末（24日）成功让慕尤丁在当地公开演说，并在住家前挂起希盟旗帜。他说：“即使前来的人不多，我想这对希盟而言已是好的开始。”

早在1998年时任副首相安华遭到前首相马哈迪革职时，垦殖区已经出现支持安华的声音，可是那时安华的垦殖民支持者都不敢公开表明自己的政治立场。

慕尤丁接着又到居銮加亨的垦殖区，参加前伊斯兰党党员博哈里在住所举办的活动。慕尤丁在会上讲解他遭到撤职，以及土团党总主席马哈迪被推举为希盟首相人选一事。活动吸引了不少垦殖民参与。

马来西亚目前全国222个国会选区中，共有179个属于乡区或半城乡选区。国阵赢得的133个国席中，有128个属于乡区或半城乡选区。国阵在柔佛的37个国席中，大部分也是这类选区。

默迪卡民调中心上个月的调查显示，国阵在柔佛的选情“亮红灯”，因为当地过半民众表明乐见州政府“换人做做看”。更令国阵担忧的是，其中48%受访者来自乡区。

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