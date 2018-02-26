三星发布新一代旗舰手机

三星（Samsung）发布新一代旗舰手机Galaxy S9与S9+，主打超慢动作摄影功能，也首次在主镜头添加双光圈系统，带来更生动自然的画质。

三星在巴塞罗那举行的世界移动通信大会（Mobile World Congress）开幕前夕，让旗下新一代旗舰机款Galaxy S9与S9+亮相，点燃新一年高档手机战火。

Galaxy S9与S9+两款手机分别拥有5.8英寸和6.2英寸屏幕，造型和上一代的Galaxy S8系列相似，最显眼的不同是将机身背面的指纹感应器移到中央镜头下方，是为手机解锁更直观的体验。

新机款主打更强大的摄影功能，三星首次在手机中融入了超慢动作功能，960fps的帧率让放慢的视频画面更细致突出，一旦侦测画面中的物件移动就自动录影，也让用户为慢动作视频搭配音乐，制成GIF档案和他人分享。两台手机的主镜头也第一次搭载F1.5与F2.4双光圈，配合场景光线环境调整光圈大小，拍摄更自然画面，进一步提升昏暗场景画质。

苹果去年在iPhone X置入扩增实境（Augmented Reality，简称AR）元素，用镜头捕捉并分析用户脸部的肌肉运动，然后以各种动画等的“动画表情”（Animoji）显示用户神态。三星紧跟着在Galaxy S9与S9+打造虚拟人偶（AR Emoji），利用机器学习技术，分析用户的二维影像，绘制能反应和模仿表情的三维动态表情符号。

新机款的人工智慧助理Bixby也添加更多AR技术，透过即时物件侦测和识别，Bixby在相机所捕捉的影像上方显示相关资讯。用户可即时翻译外语和换算外币，了解他们所处的周围环境，并显示画面中食物的卡路里等等。

除了三星之外，LG、索尼、诺基亚、华硕等厂商也都在世界移动通信大会推出旗舰新机，抢占市场大饼。（杨全龙巴塞罗那报道）

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