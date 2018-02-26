新加坡民众捐宽柔分校近27万

（早报讯）新山宽柔中学位于马西至达城非分校筹款工作正如火如荼进行，一名热心华文教育的新加坡民众日前就捐助了80万令吉（约26.9万新元）以示支持，让宽中校方十分振奋。

宽柔中学董事长童星存昨天出席该校“2018年校友回校新春团拜”并匯报校务时，披露上述讯息时表示，新加坡民众符懋濂通过面簿得知宽中正筹募至达城分校建校基金后，就主动联繫校方。

童星存说：“他（符懋濂）通过电邮询问一些问题，包括至达城校的行政与教学媒介是否是华文？官方批文是否写明（使用华文）？以及建校工程进展、建校基金筹募等情况。”

他说，校方回覆符懋濂电邮后，符懋濂就与家人商量。符懋濂的儿子符绩勛过后决定捐助80万令吉。“符懋濂是在登嘉楼出生，毕业于新加坡南洋大学，目前是新加坡公民。他没有任何孩子在宽柔求学。”

宽柔中学至达城分校建校工程将分成三期进行，预计耗资8000万令吉（约2694万新元）。第一期工程包括四栋教学楼和一栋办公楼、一栋综合体育中心、大操场和巴士停车场，第二期工程则是大礼堂和联课楼。第三期工程则是有三层楼停车场及另一栋综合体育中心。

根据校方规划，宽中至达诚分校2021年正式开课时将按古来分校模式，在2020年招收500名学生先在新山校本部就读，2021年再转移到至达城分校。因此至达诚分校正式启用后，就有初一和初二学生约1100人。宽中至达城分校所有建校工程完成后，将可容纳4500名学生。

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