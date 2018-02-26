纳吉：马哈迪养马费用比我吃藜麦还贵

（早报讯）马来西亚反对派希望联盟总主席马哈迪近来对首相纳吉吃藜麦（quinoa）事件穷追猛打，沉默数日的纳吉今天反击马哈迪。纳吉指马哈迪一个月的养马费用“比我吃三年藜麦还贵”。

纳吉上周四在现场直播的“2018年度预算案解说会”提到他目前没吃大米而吃儿子介绍的藜麦（quinoa），结果引起反对党痛批“不知民间疾苦”。

马哈迪随即在社交媒体表示：“我吃的只是本地大米。”反对党民主行动党国会领袖林吉祥则指10公斤藜麦零售价约591令吉（约200新元），10公斤白米只要约26令吉（约九新元）。“换句话说，纳吉食用的藜麦比（马来西亚）3000万国民吃的米饭还贵近23倍。”

纳吉今天在波德申与民众聚餐时表示：“（没想到）我吃藜麦都能成为课题，可是平时我也有吃椰浆饭与黄姜饭。马哈迪却没反省自己养一匹马的饲料价格比人的粮食还贵，他一个月的马匹饲料费用比我吃三年藜麦还贵。你们知道马哈迪总共养了多少匹马吗？”

纳吉讽刺马哈迪领导的土著团结党连分部及区部会议都无法召开，却要仿效巫统召开最高理事会会议，甚至连他以藜麦取代米饭都能成为课题。他认为这是因为国家经济及各方面都表现良好，以致反对党没有其他课题能发挥，才炒作藜麦议题。

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