（早报讯） 马来西亚首富郭鹤年被指金援民主行动党及意图推翻国阵政府的课题延烧数日后，郭鹤年今天首度打破沉默。他发布声明强烈驳斥所有恶意及不实指控，并强调任何有关他“忘本”的指控是大错特错。

郭鹤年办公室今天发布声明表示，郭鹤年对自己获得的机会深表感激，并认同各族及各宗教民众在国家发展及确保国家前途光明的贡献。“郭鹤年高度尊重毕生竭尽所能为马来西亚人民谋福利的国家领袖。”

声明表示，马来西亚上周出现数篇文章质疑郭鹤年对马来西亚的忠诚，并诽谤郭鹤年他对国家民主程序的廉正作出诽谤。郭鹤年强烈反驳及否认亲巫统博客拉惹柏特拉及其“今日马来西亚”网站三篇文章的指控，这包括2月21日的“‘透视大马’金主曝光”、“郭鹤年要华人执政马来西亚”，以及23日的“郭鹤年换政府的最后机会”。

声明说：“这些文章的不实指控，包括郭鹤年金援“透视大马”（The Malaysian Insight），以及联合多个政党推翻政府、操控马来西亚政治程序及民主制度、反国阵政府，同时是一名种族主义者及‘华人沙文主义者’。”

声明表示，“今日马来西亚”网站刊登上述文章后，一些新闻网站如“当今大马”、《新海峡时报》、《星报》、《马来邮报》、《马来西亚前锋报》及《每日新闻》等也刊登相关文章。

声明指出，郭鹤年全盘否认这些子虚乌有的指控，并斩钉截铁地指“今日大马”上述文章是非常严重的诽谤，这些指控并不确实，对他的攻击更是不公平及不合理的。“郭鹤年严正看待这些毫无根据的指控，并保留对“今日大马”及其文章作者采取所有必要行动的权利。”

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