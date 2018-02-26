经济学家对特朗普政府系列政策持悲观态度

（早报讯）在一项调查中，经济学家们对特朗普政府的一系列政策抱持悲观态度，预计尽管减税和放松监管料会产生短期积极效果，但伴随有关移民和贸易举措带来的不利影响，美国的预算赤字将会扩大。

彭博社报道，全美商业经济协会（NABE）面向211个会员的一项调查显示，大多数参与调查者认为，近期通过的减税法案会使美国今年的经济增长率提高四分之一到四分之三个百分点。另一个问题的回答结果显示，43%的受访者认为，政府的放松监管举措会给经济带来积极影响；而40%的受访者则认为，其所带来的影响短期是正面的，长期则是负面的。

调查结果突出表明，尽管有那些白宫和共和党议员声称长期而言可使经济增长加速的政策，但是在经济增长预期上，许多经济学家是与政府的看法背道而驰的。经济学家们说，现实是，放松管制和税改短期内有助于促进增长，但是长期而言，维持其促增长效应的难度却要大得多。

担任此次调查主席的IHS Markit经济学家迪夫利（Jim Diffley）在文告中说：“专家组预计，短期内它们会促进经济增长，但长期效果却没有那么乐观。”

此次调查是在1月29日至2月8日期间进行的，调查报告周一（26日）0发布。

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