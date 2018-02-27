美最高法院拒绝干预追梦人计划

（早报讯）美国最高法院周一（26日）做出判决，拒绝听取特朗普政府关于童年入境暂缓遣返计划（DACA，追梦人计划）的上诉申请，理由是地方上诉法院很快就会对相关案件做出判决。

这意味着，美国政府将继续执行追梦人计划，国土安全部必须继续接收追梦人计划的相关申请。

去年9月，美国总统特朗普宣布废除前总统奥巴马期间实行的追梦人计划，大约80万年少时被父母非法带入美国的“追梦人”因此面临可能被遣返的命运。此后，多个地方法官做出不允许特朗普政府废除追梦人计划的判决。

今年1月，旧金山的一名地方法官阿尔苏普做出判决，要求特朗普政府继续执行追梦人计划。美国司法部随后宣布将立即就此向位于加州的第九上诉巡回法院提出上诉，但同时也要求最高法院听取此案。

对此，最高法院周一表示，目前将不会就此事做出裁决，并希望上诉法庭“加速就此事进行裁决”。

在联邦上诉法院作出裁决之前，阿尔苏普继续保护“追梦者”的命令仍然有效。

移民权益分子对美国最高法院的决定表示感谢，但认为仍有许多年轻移民没有受到保护。

一名在追梦人计划下受惠的移民马丁内斯说：“我们现在就需要一个永久性解决方案，有关追梦人计划的反复决定和司法程序已对我们的社区造成危机。”

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