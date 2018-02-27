巫统频攻击郭鹤年 林吉祥：索“捐款”被拒

（早报讯）马来西亚巫统近日大肆攻击富豪郭鹤年，民行党国会领袖林吉祥今日（27日）质疑，巫统领袖可能是因为向郭鹤年索取“大选捐款”被拒，才猛烈攻击郭鹤年。

当今大马报道，林吉祥在文告中形容，巫统对郭鹤年的攻击“没来由、毫无根据且恶毒”。

他说：“我依然不解，巫统领袖为何要对郭鹤年大肆展开没来由、毫无根据且恶毒的攻击……这就是为何我在甘榜拉惹的咖啡店座谈会上问到，郭鹤年所面对的连串攻击，是否源于一些巫统领袖要求郭鹤年为第14届大选捐款时被拒的经历。”

林吉祥指出，虽然马华已回应巫统攻击郭鹤年事件，但应该强烈要求巫统道歉，而不是仅发表措辞软弱和平淡的声明了事。

林吉祥指出，郭鹤年作为马华的捐助人及救济者，如今受到巫统领袖凶猛、没来由、无根据和恶毒的攻击，但马华只有疲软无力的回应，实在是马华领袖莫大耻辱。

他说：“马华高层领袖难道忘了郭鹤年曾经在1986年在新加坡法院以天文数字的2000万令吉（约670万新元）为时任马华总会长（陈群川）保释，还有拯救多个濒临失败的马华商业营运。”

他促请马华在来临星期天的创党69周年纪念大会上深思，现今的马华如何辜负了创党先贤如陈祯禄和陈修信，以及马华的捐助人及救济者如郭鹤年。

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