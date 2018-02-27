澳悉尼将推出新举措 援助外籍留学生

（早报讯）澳大利亚悉尼市政府将推出国际教育服务行动计划草案，与各大政府机构、教育机构和企业集团携手合作，更好地扶持和帮助外籍留学生在澳的求学生活。

中新社报道，这一新举措还包括为留学生量身定制的特别计划和资金拨款、宣传针对这类人群所提供的康乐和医疗服务，并提升其就业能力。

悉尼市长摩尔今天（27日）表示，该计划草案是悉尼市政府针对教育体系首次正式推出的综合项目，不但能进一步促进该市与国际接轨，还有助于巩固悉尼作为全澳留学胜地的美誉和地位。

她说：“该计划对吸引青年人留学悉尼具有重要意义，并可有效提高各企业商家的意识，真切地了解外籍学生对悉尼人才资源储备的贡献。悉尼的外籍留学生占全澳国际游客人数及其所带来的相关收益的7%。这一新政策充分体现了市政府为本市居民、上班族、游客和学生们创建国际化大都市的决心和承诺。”

新南威尔士州产业部国际贸易专项负责人麦凯对悉尼市政府推出的国际教育服务行动计划表示支持和欢迎。

他说：“新州一直是赴澳留学生的青睐之选。各级政府都有责任相互协助，确保留学生在新州求学期间的安全，并为其创造积极向上的留学体验，以便在学生们学成归国后，仍旧能为我们的国家进行正面有益的宣传，把澳洲打造成为一个值得选择的教育强国。”

据知，悉尼市政府通过与业界合作伙伴之间的紧密磋商，为未来10年拟定了扶持教育产业发展的行动计划框架。

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