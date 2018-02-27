全球最干燥沙漠藏线索 火星可能有生命

（早报讯）南美洲的阿塔卡马沙漠10年或更久才下一次雨，但微小的细菌和微生物却能在那里存活。研究员指出，这暗示火星也可能有类似生命存在。

美国期刊《国家科学院学报》周一（26日）刊登的一份报告指出，横跨智利和秘鲁的阿塔卡马沙漠（Atacama Desert）是极地以外地表最干燥的沙漠，其生存环境可能最接近火星。

德国柏林科技大学教授舒尔兹-马库赫三年前与研究团队前往这个沙漠，想了解那里孕育着怎样的生命形式。

结果出乎意料的，沙漠下起了雨。科学家随后发现土壤中涌现大量的生物活动，立刻用无菌匙采集样本。

基因组分析结果显示，许多微生物显然是当地原生种，大部分是细菌。这些微生物可能蛰伏许多年，降雨时才重生繁衍，以这种方式来适应沙漠的严酷生存环境。

舒尔兹-马库赫说：“这是科学家首度在阿塔卡马沙漠土壤中，发现能长期存活的生命形式……我们相信这种微生物可以蛰伏数百甚至数千年，其环境可能与火星十分类似，然后一场雨让它又有了生命。”

2016和2017年，科学家回到阿塔卡马沙漠追踪，发现土壤中相同的微生物群落又渐渐回到蛰伏状态。但他们在报告中指出，微生物并非完全死去，沙漠地底较深处找到的单细胞生物体「数百万年来已组成生生不息的群落，演化应付严酷的生存条件“。

舒尔兹-马库赫说，这份报告或可帮助科学家朝火星微生物研究的核心迈进，它们可能如同阿塔卡马沙漠的微生物，长年来演化出蛰伏状态，以在火星更寒冷、更干燥的气候下生存。

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