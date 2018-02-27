廖中莱：已传达华社感受给纳吉

（早报讯）马来西亚执政联盟国阵第二大党马华公会总会长廖中莱今日表明，连日来针对马来西亚首富郭鹤年的攻击毫无必要及毫无根据，他已传达华社感受给首相纳吉，希望后者插手让争议告一段落。“我们希望首相会介入，以解决这个问题。”

廖中莱也是交通部长，他称赞郭鹤年对马来西亚发展作出巨大贡献。

昨日，旅游及文化部长及巫统最高理事纳兹里以“反咬主子的狗”来形容被指资助民行党的郭鹤年，指他忘恩负义，并促长期定居海外的郭鹤年最好交出公民权，后者也可以在回来参政，而不是靠资助民行党推倒政府的懦夫。“我挑战他回国竞选，堂堂正正地向我们（国阵）挑战，我们接受你的挑战，不要像一个娘娘腔或是母鸡，躲在香港资助民行党，当个没有蛋蛋的懦夫，不敢公然地对抗国阵。”

纳兹里说：“一个人再怎么厉害，也无法一生下来就腰缠万贯。我们知道郭鹤年被尊称为‘糖王’，但是如果没有政府的帮助，他哪能成为‘糖王’？所以郭鹤年为人骄横跋扈。”

他指郭鹤年企图破坏马来西亚的多元种族和谐。“虽然马来西亚很多华人都不及他有钱，但是他们还是留在马来西亚一起为国家的发展做出贡献，他（郭鹤年）为人民做了一个不良示范，我认为最好交出公民权，马来西亚不需要这样的人。他也为难了那些效忠国家的华人。”

他也说，每个人有资助自己喜爱政党的自由，根据马来西亚法律这不是犯罪。“不过让我们感到生气不解的是，郭鹤年资助民行党没有问题，可是郭鹤年却不同样资助国阵。”

免费阅读30天