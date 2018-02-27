准备被弹劾 菲首席法官“休假”

（早报讯）菲律宾最高法院首席法官塞雷诺将从周四开始“休假”，为可能面对的弹劾审判做准备。

57岁的塞雷诺是菲律宾的第一位女性首席法官，她虽然不曾直接批评总统杜特尔特，但对其政权的人权和法治问题深表关注。

杜特尔特向来毫不掩饰他对塞雷诺的不屑，并指她涉嫌贪污。预计，众议院将在下月中投票弹劾塞雷诺，之后将案件交由参议院审判。

塞雷诺否认指控，但没有公开回应杜特尔特的任何口头攻击。她的发言人受访时表示，塞雷诺将从周四开始休假，但不会辞职。同时，她会咨询律师的意见，“为参议院审判做好准备”。

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