马联邦法院裁决无权审理穆斯林脱教

（早报讯）马来西亚砂拉越州古晋联邦法院今日裁决民事法庭无权审理穆斯林脱教，四名穆斯林男女必须入禀伊斯兰法庭提出申请。

当今大马新闻网报道，砂州基督教领袖与数百名穆斯林今早到古晋的联邦法院，聆听法院的裁决。在法院下判后，天主教古晋总教区主教傅云生在离开法庭时，遭到一批穆斯林包围与骚扰， 不断高呼“真主至大”，场面一度紧张。

无论如何，一些穆斯林领袖显得友善，还与傅云生拥抱。

据《婆罗洲邮报》报道，傅云生接受记者访问时说，天主教会尊重法院的裁决，而有关骚扰事件只是个案。“我并没不安，我认为现场有许多人看顾我。当这些穆斯林群体开始表现粗野，声量放大时，另一群穆斯林及其他人保护我到路上，上车离开。”他之后向支持者及朋友发短讯，让他们安心。

他强调，必须维护砂拉越的族群和谐。“穆斯林当局非常好，也帮助我来这里。我跟伊斯兰资讯中心的查巴利亚（Zabariah Matali）在一起。他说‘我们一起加油，我们还是朋友’。

“我认为这很重要。在砂拉越，我们像朋友般合作。我们维护和谐，确保不会情绪化。我肯定州政府，包括砂州首席部长（阿邦佐哈里）在看着。我们将尽力维护和谐，重建和谐。我认为这只是个案。我相信，对于大多数人，我们依然是朋友。”

古晋警区主任阿邦阿末否认一些网民指傅云生遇袭的说法。他说：“现场人群很多，警方在场提供必要的保安。”

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