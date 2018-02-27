纳兹里希望郭鹤年起诉指控者

（早报讯）马来西亚旅游及文化部长纳兹里欣慰富豪郭鹤年澄清未资助民主行动党推翻国阵政府，但不会为之前抨击郭鹤年的激烈言论感到抱歉。

纳兹里也是巫统最高理事，他今天在吉隆坡召开记者会说：“如果他早一些否认（指控），那么就不会面对那个（批评）。”

他希望郭鹤年澄清后，有助于廓清事情，并且起诉作出该指控的人，因为纯粹否认，并不足够。

纳兹里昨天毫不客气地斥责郭鹤年为“反咬主子的狗”，更挑战郭鹤年交出公民权，此生勿再返马，否则只在国外当“没种懦夫”。

记者询问是否为昨天的激烈言论感到歉意，纳兹里说：“不，我没有……我要告诉他（郭鹤年），之前发表的言论是根据有关他的报道，但他并没有否认。”

询及为何巫统领袖会相信博客拉惹柏特拉的指控，而此前总检察长阿班迪已驳斥拉惹柏特拉的言论不可信，纳兹里回答说，那是因为郭鹤年没有驳斥该指控。

纳兹里形容郭鹤年为“反咬主子的狗”后，另一名富商李金友为郭鹤年喊冤，直斥纳兹里粗野，恐是当官太久，混淆国家与政党的分界。

李金友是绿野仙踪集团创始人。他今日在《南洋商报》发表公开信，义正言辞批评纳兹里，提醒他是人民所选举而生的国会议员，而政党与政治人物可来可去，无人应效忠一政党或政府。

他说：“你贵为部长，但讲话不尊贵，YB tidak YB，Tapi kasar，banyak kasar（粗野，非常粗野）”（YB是Yang Berhormat的简写，意即尊贵的，是国会议员的尊称。）

他还说，在人们心中，郭鹤年并非一般人，而是各族人民的榜样，更在世界广受尊重。“你的粗言秽语，亳无风度的挑战，伤害了他，也伤害了国家。”

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