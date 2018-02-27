土向叙阿夫林地区派遣宪兵特种部队

（早报讯）土耳其宪兵特种部队已进驻叙利亚阿夫林地区，为即将开始的城市战作准备。

据新华社报道，土耳其副总理受访时说，土耳其军下一步将向人口密集的阿夫林中心地带开进，宪兵特种部队具有在城市作战的丰富经验，“可避免在战斗中伤及平民”。

土耳其军目前已控制阿夫林地区北部和西部，切断了叙利亚库尔德武装“人民保护部队”控制区与土耳其的陆路联系。

1月20日，土耳其对叙利亚阿夫林地区发起代号为“橄榄枝”的军事行动，打击人民保护部队。土耳其认为人民保护部队是被土政府列为恐怖组织的库尔德工人党在叙分支。

免费阅读30天