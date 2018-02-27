美国务院朝鲜政策特别代表因个人原因提出辞职

（早报讯）据美国媒体援引美国国务院消息报道，美国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚（Joseph Yun）因个人原因提出辞职。

新华社引述该报道说，美国国务院发言人诺尔特在一份声明中说，国务院对尹汝尚的辞职感到“遗憾”，国务卿蒂勒森“勉强接受了尹汝尚的决定，并祝他一切顺利”。声明还表示，美国基于对朝“极限施压”策略的外交努力将会继续，直到朝鲜同意就半岛无核化进行“可信的”对话。

据《华盛顿邮报》报道，尹汝尚将于3月2日正式离职。他在接受多家美媒采访时表示，选择此时辞职“完全是自己个人的决定”。

尹汝尚1954年出生于韩国，1985年起进入美国国务院工作，曾任美国驻马来西亚大使，2016年被任命为美国国务院朝鲜政策特别代表。去年6月，他曾前往朝鲜就在朝服刑的美国大学生瓦姆比尔获释一事进行协调，并将后者带回美国。

当前朝鲜半岛局势有所缓和，朝方近日表示愿与美国展开对话，尹汝尚选择此时辞职引发广泛关注。美媒援引知情人士的话说，作为主张与朝鲜进行对话的资深外交官，他是因不满特朗普政府针对朝鲜的强硬言行以及外交官在特朗普政府决策层中的弱势地位而辞职的。

特朗普政府执政以来，坚持实施对朝“极限施压”策略。此外，上任一年多来，特朗普一直未任命美国驻韩国大使，半岛局势风起云涌之际，这一关键职位一直空缺，引发外界担忧。

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