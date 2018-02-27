专家发现新勒索病毒 可对电脑文件加密

（早报讯）俄罗斯卫星网报道，Bleeping Computer网站发布消息称，专家在互联网上发现一种大规模杀伤性的新型勒索病毒Data Keeper。

据悉，该软件对受害者电脑里的文件进行加密，要求以加密货币交纳赎金。

专家指出，病毒不会更改文档的扩展名，因此用户不知道哪些文件被感染。此外，Data Keeper可通过受害者的电脑接触到所有共享网络，对其进行加密。

自2018年年初以来，这已经是网络犯罪分子推出的第三款勒索软件。此前的两款勒索病毒为Saturn和GandCrab。

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