民调：马克龙支持率跌至新低

（早报讯）最新民调结果显示，法国总统马克龙的民意支持率在一个月内继续下降，跌至2017年5月就任以来的最低点。总理菲利普的施政表现也未得到认可，支持率同样走低。

根据法国民调机构奥多克萨调查公司(Odoxa)27日公布的一份调查，在回答是否认为马克龙是一位“好总统”时，持肯定态度的受访者比例为43%，比上一个月跌落6个百分点，比去年11月份下降了11个百分点。此前，马克龙的支持率最低点为去年9月份时的44%。

据中新社报道，受马克龙民望下滑的拖累，认为菲利普是一位“好总理”的选民比例同样降至43%，比一个月前下跌了7个百分点，与去年11月份相比更是减少了14个百分点。

这项调查也显示，马克龙和菲利普在执政党共和国前进党的支持者当中的民意基础保持稳定，支持率分别为96%和94%。两人在左翼选民中的支持率分别下降4个和7个百分点，在右翼选民中的支持率分别下降4个和12个百分点，在极右翼选民中的支持率分别下降10个和8个百分点。

调查分析认为，马克龙及其政府总理的民意评价显然受到普遍社会保险捐税改革的影响，退休人员的态度尤其如此。一个月内，支持马克龙和菲利普的退休人员比率均跌落了9个百分点。

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