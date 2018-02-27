金正男遇害前半年 曾透露“生命有危险”

（早报讯）“我的生命有危险”、“我担心我的人生安危”、“我要一名司机”，朝鲜领袖金正恩同父异母的哥哥金正男在遇刺6个月前，就已察觉情况不妙，并曾向朋友富江义雄说出这番话。

金正男遇刺案审讯进入第31天，本案第9名证人，即雪州警区刑事调查组查案官旺阿兹鲁警监说，调查结果显示，金正男每次入境马来西亚，富江义雄（Tomie Yoshio）都会指示其私人司机到机场接金正男，并载送后者至下榻地点或任何目的地。

首被告西蒂艾莎代表律师魏顺成盘问时称，富江义雄会有这指示，因金正男曾在案发6个月前，告诉对方自己生命有危险、担心人生安危及需要一名司机。

对于这番论述，旺阿兹鲁依据富江义雄口供，表示同意。

但询及金正男身上带有的13万8000美元与谋杀案有关时，旺阿兹鲁不苟同，唯他也坦言没针对为何金正男带有这笔款项一事找出原因。

当魏顺成进一步盘问，指真正杀害金正男凶手分别是朝鲜籍男子吴钟吉、洪城鹤、李智恩及李财男，而西蒂艾莎只是代罪羊时，旺阿兹鲁不同意。

他还说，在调查上述4名嫌犯时没存在偏差，但调查皆不深入，也没调查洪城鹤背景，即使第二吉隆坡国际机场案发前后的闭路电视显示，此人在案发前后服装不同，且案发不久后就离境。

金正男是在去年2月13日遇害，茜蒂艾莎（25岁）及越南籍被告段氏香（29岁）被控以国际禁用的VX神经毒剂杀害金正男，但是两人都坚称自己被骗杀人，并称事发前一直以为只是一场无伤大雅的恶作剧。

承审法官阿兹米阿里芬择定案件于3月14日及15日续审。

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