金正日金正恩假护照曝光 或曾入境香港

（早报讯） 路透社引述西欧五名资深保安人士称，朝鲜领导人金正恩和其已故父亲金正日于90年代曾以虚假身分取得巴西护照出国，并曾用来到访过巴西、日本和香港。

巴西当局正在调查，朝鲜驻巴西大使馆拒绝评论事件。

曝光的照片疑为金正日父子二人巴西护照的影印本。贴有金正日照片的护照以“Ijong Tchoi”为名，出生日期为1940年4月4日；有金正恩照片的护照，名字为“Josep Pwag”，1983年2月1日出生。两者的出生地都写上巴西圣保罗，护照同为1996年2月26签发，为期10年，同盖上“巴西驻布拉格大使馆”印章。

路透社引述匿名西方资深保安消息人士称，金正日和金正恩企图利用这两本巴西护照向向外国大使馆申请签证。分析指出，他们有意到国外旅游，甚至可能趁机建立逃亡路线。

另外四名西欧资深保安消息人士则确认，这两本护照曾用于申请至少两个西方国家的签证。目前还不清楚有否成功获得签证。

保安消息人士称，这两本护照可能曾用来到访过巴西、日本和香港。

披露护照影印本的消息人士以保安理由拒透露如何取得影印本的途径。巴西一名消息人士称，护照原是交由大使馆印发的合法空白证件。

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