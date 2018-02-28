安全级别被降 白宫“大管家”与“第一女婿”决裂加深？

（早报讯） 美国总统特朗普的女婿、白宫高级顾问库什纳的安全许可遭“降级”，这或许会限制他接触美国政府最敏感信息。

美国有线电视新闻网（CNN）28日报道称，上周五（23日），包括库什纳在内的数十名白宫助手的临时安全许可被降级，从“最高机密/敏感隔离信息”（Top Secret / SCI）改为“机密”（Secret）级别。这意味着，库什纳只能接触到敏感度更低的材料，之前接触总统每日简报的最高权限被禁止。

特朗普入主白宫已超过一年，库什纳虽然有可接触机密的资格，但一直属于临时性质，因为美国联邦调查局（FBI）的背景调查尚在进行中。

在本月16日的一份备忘录中，白宫幕僚长凯利表示，将暂停从去年6月以来获得“临时许可”的白宫官员的权限。其中就包括作为高级顾问的库什纳，他能够接触到敏感的外交政策等。

虽然美国总统有权给予库什纳永久性的安全许可，但特朗普在上周五被问及是否接受库什纳的新授权时表示，这是凯利的决定，“我相信他会做出正确决定”。

白宫也拒绝透露库什纳被“降级”的详细内容。库什纳的律师发表声明说，和库什纳一样安全级别申请被降级的还有数十个人，这并不会影响库什纳继续履行总统安排的重要工作。

CNN援引知情人士消息称，库什纳接受其安全许可遭降级的决定，并表明，“不会向总统寻求特别许可”。

消息人士指出，上周，司法部副部长罗森斯坦曾与白宫法律顾问麦克格恩单独谈话，讨论库什纳的降级问题。也有官员透露，美国联邦调查局正“大兴土木”地对特朗普政府官员进行背景调查，以明确各自的安全许可级别。

关于白宫“大管家”与“第一女婿”不合的传闻由来已久，去年11月，美国媒体曾传出凯利逼退库什纳夫妇，但遭到否认。

CNN报道援引消息人士称，此次安全许可的“降级”已造成两人之间的嫌隙。同时，总统也意识到两人的紧张关系。

有共和党人士称，这一决定将削弱库什纳对白宫西翼决策的影响。失去“最高机密”许可后，库什纳将无法参与最敏感国家机密的讨论。

《纽约时报》援引一名官员的说法称，库什纳的降级表明，凯利正围绕“临时许可”执行新政策，对所有白宫助手一视同仁，不论其资历有多资深、跟总统的关系有多密切。至于这一新政策是否会影响同为白宫高级顾问的“第一女儿”伊万卡，《纽约时报》表示目前尚无法得知。

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