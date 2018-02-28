孕妇免疫反应会影响胎儿脑发育

（早报讯） 研究发现，孕妇妊娠后期因感染、压力、疾病或过敏等原因引发的免疫反应会影响胎儿乃至婴童期的脑发育。

美国洛杉矶儿童医院的彼得森领导的研究团队对怀孕七到九个月的女性实施抽血检查和胎心监测。孕妇分娩后他们再对新生儿进行大脑扫描，并在孩子14个月大时进行认知行为评测，旨在研究孕妇免疫反应对其孩子神经系统的影响。

结果发现，孕妇免疫系统被激活后，血样中IL-6和CRP这两种蛋白质的水平升高。核磁共振成像扫描还发现，在出生后的最初几周，婴儿特定脑区间的信号联络发生显著变化，这与母体中的IL-6和CRP水平有关。这些脑区被称为“突显网络”，其功能出现问题与精神疾病有关，如精神分裂症和自闭症谱系障碍。

此外，研究人员将胎心率作为神经系统发育的指标，结果发现CRP水平与胎心率变化有关联，这表明母体免疫反应影响胎儿大脑发育。

研究还发现，母体免疫反应不仅会影响胎儿及新生儿大脑发育，而且会一直持续到幼童时期。研究者人员对14个月大的幼儿进行移动能力、语言发展和行为评测，得分也出现显著差别。

彼得森说：“这项研究表明，母体的免疫反应与婴童大脑短期和长期的变化有关，有助于找到避免这些影响的方法。”

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