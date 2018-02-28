气候变化可能导致王企鹅灭绝

（早报讯） 一个国际研究团队在新一期英国《自然·气候变化》杂志上警告说，如果全球变暖得不到有力遏制，到本世纪末将有70%的南极国王企鹅（俗称“王企鹅”）的生存受到威胁，甚至有可能会把该物种逼到灭绝的境地。

王企鹅的繁殖地主要分布在南大洋靠近南极大陆的若干无冰岛屿上。然而气候变化、过度捕捞等因素正导致王企鹅繁殖地不断丧失、推向更南。更为严峻的是，被迫“搬家”的王企鹅需要游到更远的水域为企鹅宝宝觅食，维持种群数量变得更难。

数据显示，10年前，全球处于繁殖期的王企鹅数量在200万至320万对，如今已降至约160万对。研究团队利用模型计算预测，最严重的情况是到本世纪末，约110万对王企鹅“夫妻”会被迫离开它们目前的繁殖地甚至面临死亡。

被迫迁移繁殖地会导致王企鹅“父母”的觅食旅程变长。王企鹅主要以磷虾等甲壳类动物以及小鱼、乌贼等为食。

参与研究的法国国家科研中心种群生态学家勒博埃克说，对于南极大部分王企鹅种群来说，如果寻找食物的距离太远，它们的宝宝可能还没等到食物就已饿死。

他警告：“如果全球变暖按照目前这个趋势发展下去，在不久的将来这个物种就将消失。”

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