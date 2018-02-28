日军虐杀朝鲜“慰安妇”视频首次公开

（早报讯） 证明二战日军于1944年屠杀朝鲜半岛“慰安妇”的视频27日首次公开。

这段时长19秒的黑白视频由首尔市和首尔大学研究组于当天在韩国举行的“纪念3·1运动99周年暨韩中日‘慰安妇’国际会议”上公布。

韩国媒体称，据推测，这是1944年9月15日中美联合军美164通信队摄影中队所属士兵鲍德温在中国云南省腾冲拍摄的视频。韩国SBS电视台称，该视频拍摄于中美联合军从日军手中夺回腾冲的第二天。

据韩国国际广播电台报道，研究组在美国国家档案馆保存70多年的资料中发现上述视频。据首尔市政府介绍，当时在这一地区的日本军营中，有70到80名朝鲜半岛“慰安妇”，其中除被中美联合军俘虏的23人外，大部分“慰安妇”在日本战败前惨遭屠杀。日军感到失败迹象越来越明显后，采取强制性集体自杀的“玉碎作战”，并要求朝鲜半岛“慰安妇”也如此行事。

除视频外，中美联合军撰写的报告等14份文件和两份图片资料也被公开。中美联合军报告显示，日军枪杀30名韩国女性。

韩国《韩民族新闻》报道称，结合中美联合军撰写的报告等，首尔市和首尔大学人权中心认为，该视频内容为日军对强征朝鲜“慰安妇”受害者进行集体枪决的现场。报道指出，此次公开的视频资料是反驳日本政府一直以来否认曾强征“慰安妇”主张的有力证据。

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