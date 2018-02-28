埃及女歌手因“污蔑尼罗河”言论判监6个月

（早报讯） 埃及著名女歌手谢琳·阿卜杜勒－瓦哈卜（Sherine Abdel Wahab）因“污蔑尼罗河”言论，27日被开罗南部法院缺席审判处以六个月监禁。

埃及《金字塔报》消息称，法院责令阿卜杜勒－瓦哈卜支付5000埃及镑（约376新元）的保释金，此外还需缴纳1万埃及镑的罚款。阿卜杜勒－瓦哈卜没有出席当天的庭审，案件可继续上诉。

据英国广播公司此前报道，阿卜杜勒－瓦哈卜是阿拉伯语版电视节目《好声音》（The Voice）的评审，在埃及歌坛有一定影响力。2016年8月，一名歌迷在黎巴嫩的一场演唱会上请她演唱单曲《你喝过尼罗河的水吗？》，她却调侃“喝尼罗河的水会得血吸虫病”，并称还是喝法国矿泉水Evian比较好。

这段视频去年在埃及社交媒体广泛传播，引发热议，不少人指责阿卜杜勒－瓦哈卜的言论侮辱了埃及人的民族自豪感。

去年11月，埃及音乐家联合会以“对国家无理嘲讽”为由，对阿卜杜勒－瓦哈卜下达“封杀令”。国家电视台和广播电台也停止播放阿卜杜勒－瓦哈卜的歌曲，“直到另行通知”。

阿卜杜勒－瓦哈卜曾在社交媒体面簿主页发文，称这个玩笑完全是无意的，如果不是看到网上视频，自己已经忘记了这件事。她表示自己深爱祖国，“我为对你们造成的一切痛苦表示诚挚道歉”。

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