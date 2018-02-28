俄罗斯：叙利亚美控地区急需采取人道主义措施

（早报讯） 俄罗斯国防部发言人科纳申科夫28日表示，在叙利亚美国控制的地区需要紧急采取人道主义措施。

塔斯社援引科纳申科夫的话报道说，目前美国及其主导的国际反恐联盟在叙控制的拉卡、阿尔坦夫等地区的生存环境比较严峻，需要国际社会紧急采取人道主义措施。他说，这些地区已变成恐怖分子的栖息地，他们在这些地区被重新武装，并对平民实施恐怖行为。

科纳申科夫说，阿尔坦夫地区的难民营有六万名难民被非法武装分子控制，那里需要人道主义救援，并对患病者进行疏散治疗。拉卡地区也出现人道主义灾难，那里没有水电供应，80%的建筑被国际反恐联盟的空袭损毁。

科纳申科夫指出，需要采取措施消除美国及其主导的国际反恐联盟控制地区的人道主义灾难，叙利亚平民不应成为美国地缘政治游戏的“人质”。

联合国安理会24日一致通过要求叙利亚全境连续停火至少30天的决议，呼吁解除对东古塔地区等四个区域的围困，确保运输通道畅通，以维持对这些区域食品、药品等物资的供应。不过，相关各方打击极端组织“伊斯兰国”、卡伊达组织及其他联合国安理会认定的恐怖组织的军事行动不在该决议所述停火之列。安理会停火决议通过以来，叙利亚多地战事并未停息，仍有平民在冲突中死伤。

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