美特检调查特朗普参选前与俄商业往来

（早报讯）三名知情人士说，美国特别检察官穆勒的检调人员最近询问证人，关于特朗普在2016年总统选举前、还在考虑参选期间，与俄罗斯之间的商业活动。

据中央社援引美国有线电视新闻网（CNN）报道，两名消息人士说，部分证人在约中时遇到的问题包括：特朗普决定参选总统的时间点、俄罗斯人可能握有不利于特朗普的情报，以及在莫斯科打造特朗普大楼计划破局的原因。

从约谈问题方向可知，穆勒团队将范围扩大到竞选阵营以外，以探究特朗普在莫斯科谈生意并考虑参选总统期间，俄罗斯人如何试图影响他。

两名消息人士说，从被问到的问题来看，他们不知道穆勒是否握有具体证据，可证明有任何不法情事。

特检办公室、特朗普律师与特朗普集团全都不愿置评。

知情人士说，检调人员询问一名证人，特朗普何时认真考虑参选总统。证人告诉穆勒团队，他的印象是，特朗普在2014年认真考虑参选。

这名证人也被问到，2015年前，俄罗斯人是否曾出现在纽约特朗普大楼。答案是没有。

两名知情人士说，约谈问题也提到俄罗斯可能握有或声称握有不利特朗普资讯的可能性。

此外，证人遇到的数个问题聚焦在2013年于莫斯科举行的环球小姐比赛，以及莫斯科特朗普大楼协商破局。

一名消息人士说，根据约谈问题，穆勒团队聚焦在环球小姐比赛资金来源，像是资方是谁以及资金支付对象。检调人员也有意知道特朗普在莫斯科酒店房间后勤问题，包括谁在那里？谁能进去？谁负责安全？谁在访俄时陪同特朗普？

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