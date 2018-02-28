亚太需求强劲驱动全球民航“重心东移”

（早报讯）国际航空运输协会（国际航协）最新发布的报告显示，全球经济贸易向好正在推动航空客运需求增长，其中亚太地区的需求增长正在推动全球航空客运市场形成“重心东移”的趋势。

新华社报道，根据国际航协公布的最新报告，2017年全球航空公司客运需求同比增长7.6%，远远高于十年平均增速5.5%。随着全球经济形势好转，客运需求在2018年初保持稳健增长态势。

国际航协表示，全球航空客运市场呈现重心东移的态势，发展中国家和地区市场成为焦点，而亚太地区成为推动需求增长的最大驱动力。

国际航协针对全球17家航空公司的抽样调查显示，航空公司盈利水平自2017年上半年出现疲软后，下半年趋于稳定。其中，亚太地区航空公司利润率的稳健上涨在一定程度上弥补了北美地区利润率的小幅下滑。

由商务舱和头等舱共同构成的“两舱”是观察民航业的重要指标。2017年，两舱客运需求受到整体经济和贸易形势好转的驱动而增长，其中，与亚洲市场相关的重要航线贡献明显。

国际航协预计，随着低票价对需求的刺激作用逐渐消退，客运量增势将在2018年小幅放缓。

预测显示，2036年，全球航空客运量将达78亿人次，其中，亚太地区新增旅客预计将达21亿人次，整体市场客运总量将达35亿人次。

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