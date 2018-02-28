去年德国发生2000多起袭击难民事件

（早报讯）去年，德国共记录了2219起针对难民及难民营的袭击案件，共有300多人受伤。

德国之声中文网引述德国内政部消息报道，去年德国共发生1906起针对难民的袭击案件，针对难民营的袭击则有313起。

一些报章援引内政部对左翼党议会党团相关质询作出的回复报道称，司法当局展开调查的罪行包括严重伤害、损害财务、污辱、煽动仇恨、侵犯私人领域以及纵火和爆炸等。联邦政府对上述袭击事件予以强烈谴责。

2016年针对难民及难民营的袭击事件超过3500起。有关报道称，2017年同2016年相比，此类案件的数量下降了三分之一。

左翼党提出此项质询的议员乌拉·耶尔普克（Ulla Jelpke）表示，针对难民的暴力事件如此之多，德国选项党和联盟党也难辞其咎。

耶尔普克接受媒体采访时表示：“2017年发生了两千多起针对难民的、具有右翼及种族主义背景的袭击案件。这反映出，在德国选项党及其他极右势力日复一日的煽动下，德国社会氛围越来越具有侵略性。”

耶尔普克还表示，袭击案件的凶手们之所以胆大妄为，不仅是受到德国选项党和Pegida运动所谓“德国陷入内战状态”和“德意志民族大换血”等言论的唆使，同时也是受到了基民盟基社盟内部“一些种族主义煽动言论”的影响，他们总是利用一切机会要求以更严厉的态度对待难民问题。

免费阅读30天