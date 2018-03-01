欧盟公布脱欧协议草案 向英施压

（早报讯） 欧盟28日公布脱欧协议草案，明确要求北爱尔兰在英国脱欧后留在欧盟关税同盟，同时英国必须在2020年12月31日结束过渡彻底脱欧。

欧盟单方公布的脱欧协议草案共118页，分六个部分，涵盖英国北爱尔兰与爱尔兰边界、脱欧过渡期安排、在英欧盟公民权利等焦点议题。借公布草案，欧盟向英国展示了它在脱欧谈判中的强硬立场。

草案明示，英国脱欧后北爱尔兰应留在欧盟关税同盟，这意味着英国脱欧后北爱尔兰与爱尔兰不会出现“硬边界”，但同属一国领土的北爱尔兰与英国本岛却会被“贸易边界”隔开。

此外，草案要求2019年3月英国正式脱欧后，其过渡期至2020年12月31日为止，即目前欧盟长期预算计划的截止日期，随后英国必须结束过渡彻底脱欧。

脱欧过渡期内，草案规定英国必须遵守欧盟法律法规，以及27个成员国在过渡期出台的新法，同时英国不享有投票权或决策权，无权提名或选举欧盟机构成员。

草案也规定，一旦英国和欧盟就脱欧协议出现争议，包括“分手费”、在英欧盟公民权利等问题，欧盟最高法院欧洲法院对这些争议享有司法管辖权。

草案公布前夕，欧盟首席谈判代表巴尼耶对欧盟强硬立场“轻描淡写”，声称草案内容均为双方脱欧谈判达成的共识，“没有新意”；草案公布后，巴尼耶再度声称，欧盟旨在加快脱欧谈判进度，无意激怒英国。

但由于草案无视英方谈判诉求，舆论普遍认为，除非草案提交欧盟委员会、欧洲议会后被大幅修改，否则几无可能获英方认可。

28日草案公布后，英国首相特雷莎·梅立即回应，任何英国首相都不会接受这一草案。

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