特朗普:将用所有工具阻中国破坏全球竞争

（早报讯） 美国总统特朗普警告，美国将使用“所有可用的工具”来阻止中国依靠政府驱动的经济模式破坏全球竞争。这是美国准备发动一系列贸易行动之际对北京发出的最新警告。

根据特朗普就其贸易政策日程向国会提交的年度报告，中国没有履行2001年加入世界贸易组织时作出的经济改革承诺，而且近年来似乎正在进一步偏离“市场原则”。该报告称，中国的这种“国家主义”政策导致全球资源“严重错配”，使所有国家陷入比应有状况更窘迫的境地。

在全球两大经济体之间的紧张关系日益加剧之际，中国国家主席习近平已派遣高级经济顾问刘鹤本周前往华盛顿，与美国高级官员会晤。

美国贸易代表办公室准备的这份报告宣称：“中国可以自由地追求任何它喜欢的贸易政策，但作为一个主权国家，美国可以自由回应。”

习近平呼吁各国避免保护主义，坚持当前的全球化道路。与此同时，随着贸易紧张关系升级，中国政府正在考虑提高美国大豆的进口关税。

特朗普发出上述警告之际，特朗普政府正在研究限制钢铁和铝进口的几种选择。特朗普曾对亲信表示，考虑对钢材进口征收24%的全球关税，这是美国政府官员推荐的选项中最严厉的惩罚性措施。根据这份报告，美国政府准备在必要时单方面采取行动，打击不公平的贸易做法。

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