朴槿惠得知被求刑30年无反应 将接受心理辅导

（早报讯） 韩国检方日前就前总统朴槿惠“闺蜜干政案”向法院建议判处朴槿惠30年有期徒刑。据韩国媒体报道，拒看新闻的朴槿惠直到当天审理结束都不知道这一重磅消息，而当拘留所工作人员进行转告后，也不见朴槿惠有丝毫特别反应。拘留所当局表示，将根据规定对朴槿惠进行心理辅导。

据了解，自去年5月文在寅当选韩国新任总统后，朴槿惠就远离电视和报纸，拒看一切新闻，埋头读书或看英文词典。有分析认为，面临审判的朴槿惠压力很大，她或许是为了忘掉复杂的现实，才会翻看枯燥无味的英文词典。

2月27日，朴槿惠因“干政门”一案被检方求刑30年。消息引发韩国社会轰动。朴槿惠的“老东家”、自由韩国党发飙，批评检方的做法“比判死刑还狠”，而正义党等在野党则对检方的做法表示支持，还敦促法院“作出符合民心的一审判决”。

虽然外界因求刑30年的消息吵翻了天，但朴槿惠本人却对此毫无反应。有报道指出，朴槿惠自去年10月以后就不再出庭受审，过起“隐居”般的生活。她还拒绝一切外部探视，就连新任命的五名代理律师也被吃了闭门羹。

据报道，拘留所将对朴槿惠进行心理辅导。根据规定，在押人员被求刑10年以上时，拘留所须对其进行心理辅导，以及时确认心理状态。

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