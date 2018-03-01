气象组织：欧洲极寒与北极高温相关联

（早报讯） 近期一股极端“倒春寒”正影响欧洲大部分地区，同时北极地区却出现异常高温。世界气象组织日前表示，这些现象与大规模大气环流模式和北极出现的“平流层突然变暖事件”有关。

世界气象组织指出，通常这个季节常见的西风环绕着极地涡旋旋转，风力足以将冬季北极最冷的空气留在极地。如今发生在北极上空约30公里的“平流层突然变暖事件”导致西风“失势”，使极地涡旋出现“裂口”，来自西伯利亚的寒风影响到欧洲和美国西部。

此外，近期预报显示了北大西洋涛动和北极涛动这两个指数都为负，这通常与欧洲的寒潮，特别是南欧和地中海沿岸国家的强降水事件有关。

世界气象组织预测，未来至少二至三周内，欧洲大部分地区气温都将明显低于正常温度，最冷气温出现在从2月26日开始的一周内。即便在欧洲南部，每日最低气温也可能低于零摄氏度。同时，预计未来两周欧洲南部降水量将明显高于正常水平，局部还将有强降水、阵风、洪水，在欧洲高海拔地区，特别是巴尔干半岛将有降雪。

相比之下，北极的一些地区正经历着异常高温。2月16日以来，最接近北极的陆地观测点之一、位于格陵兰岛的莫里斯杰沙角气象站的气温已经多次升至冰点以上。丹麦气象研究所此前仅在2011年和2017年两次测量到类似的高温。异常高温的原因可能是北极的相对热空气与莫里斯杰沙角气象站周围的变暖风相结合。

世界气象组织说，北极的高温特别令人担忧，因为1月份的北极海冰面积是有史以来最低，有人担心3月份北极冬季过后海冰面积可能进一步缩小。

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