英女王访新西兰遭袭险中弹 新西兰包庇嫌犯酿苦果

（早报讯） 新西兰最新调查披露，英女王伊丽莎白二世于1981年访问该国时，险被一名17岁青年枪杀。当时子弹飞过英女王的头部，所幸女王没受伤。新西兰当局因担心英国王室不再到访，竟下令掩盖事件及该青年的罪行，令他有机会于两年后再企图暗杀到访的王储查尔斯和王妃黛安娜，引起外界批评。

据报道，有调查指出，英女王当年在新西兰南岛达尼丁巡游，获约3500名民众到场欢迎，期间曾下车与民众打招呼。当时17岁的青年路易斯携带22口径的手枪到场，并向英女王开了一枪，所幸没有击中任何人，而人群在嘈杂的现场中并没有察觉此事。

新西兰警方事后拘捕刘易斯，时任新西兰总理马尔登担心若公开事件，英国王室将不再访问新西兰。路易斯当年的代表律师称，警方收到最高层的指示，决定不起诉路易斯可判死刑的叛国罪，以免将事态扩大。

路易斯最终只被控在公开场所藏械和开枪。他受调查期间曾供称，受一个化名“雪人”的英格兰人指示行凶。警方警告他不要张扬此事，他之后被送入精神病院。

路易斯1983年企图制服一名守卫，以逃出来暗杀当时携戴安娜王妃和威廉王子到访新西兰的王储查尔斯，但最终没有成功。

英女王1995年再访新西兰时，当局花公款送路易斯到大堡礁度假。他于两年后再度入狱，并在狱中自杀身亡，终年33岁。

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