瑞士拥枪率世界第三 枪击案却大幅减少

（早报讯） 总部设在瑞士的武装暴力问题研究机构“小型武器调查”去年估计，瑞士公民持有的枪械约为340万把，仅列在美国和也门之后。但是迹象显示，瑞士私有持枪数已下滑至约200万把，大约每四个人有一个持有枪械。

《世界日报》报道，瑞士有百年的猎枪历史，苏黎世每年会举办节庆，开放13岁的青少年和少女参加射击比赛，并学会为开枪负责。

瑞士国军支持“武装中立”，该国自1815年便维持中立，未卷入武装冲突。

瑞士要求所有“符合资格”的瑞士男性服军役，女性也可自愿从军，但非义务。若是不愿在国军内参战，也可自愿到民事单位服役，从事非武力任务，像是提供社会服务或修复瑞士文化景点。

瑞士服役男性接受训练、持枪，退役前都可持枪。但最近的资料估计，只有11%的从军人士会在未值勤时将步枪放在家裡。军事武器会另外放在当地的兵工厂内。

男性退役时可购买其服役时使用的武器，但必须取得国家发放的持枪执照。实际上，在瑞士除了狩猎步枪和半自动长枪之外，任何私人持枪者都必须取得持枪执照。瑞士当地政府不会发放执照给有犯罪纪录、暴力历史、精神疾病或成瘾的人。

瑞士订定更严格的法律以符合欧盟规定，让近年国内枪击案大幅减少。瑞士的枪枝暴力死亡率虽然在欧洲最高，每年有200余起枪械死亡案件，但多数为自杀案。美国每人平均枪枝死亡率约是瑞士四倍，而且持续增加，2016年美国逾3.3万人因枪械而亡。

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