普京：俄有可突破任何防御系统高科技核武

（早报讯） 俄罗斯总统普京在其国情咨文演讲中对美国发出严厉警告，称俄罗斯拥有一系列新的高科技核武器，可以突破任何防御系统。

普京在演讲中说：“遏制俄罗斯的努力失败了，要正视这一点。”

在接近两小时的演讲中，普京演示了新武器的视频片段，包括水下无人机、洲际导弹和他所谓“可以向陨石一样飞向目标的”超音速武器系统。

这一非同寻常的军力展示是普京演讲中最引人注目的部分。在演讲开始时，普京承诺要在提高民众生活水平、增加卫生和基础设施开支方面取得“决定性突破”。

他还利用这次年度演讲，阐述了预计在3月18日大选中会轻松获得的第四个总统任期的优先事项。不过，整个演讲中最强硬的部分是针对美国。

普京说，长期以来，俄罗斯一直警告华盛顿，不要推进莫斯科担心可能侵蚀其核威慑力量的反导系统，“但没有人听我们的，那么现在认真听一下”。他的讲话在由议员、政府官员及其他显要人士组成的听众中引起了阵阵欢呼。

普京谈到新武器时说：“我们不会威胁任何人……俄罗斯不断增长的军事力量是我们这个星球上和平的可靠保证，因为它确保了世界的战略平衡。”

普京指出，美国一个新的核战略文件带来了核武器使用门槛降低的风险。他警告，任何针对俄罗斯或其盟国使用核武器的行为都将招致“即时回应”。

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