德国组阁“终局”将至 52%选民不看好大联合政府

（早报讯） 德国社民党将在本月4日公布针对大联合政府方案的基层投票结果，从而为长达近半年的德国组阁进程画上句号。但最新民调显示，德国有52%的选民并不看好社民党与联盟党准备组建的大联合政府。

1日公布的最新一期德国电视一台“德国趋势”民调显示，多数德国选民并未改变对大联合政府的怀疑态度。

其中，针对一个与上届政府同样由联盟党和社民党构成的大联合政府，52%受访选民认为这样一届新政府“不太好或糟糕”，只有46%的受访选民对大联合政府表示支持。不过，与两周前的民调结果相比，支持大联合政府的选民比例目前上升了四个百分点。

民调同时显示，多数选民不看好社民党参与执政的前景。有58%的选民认为，社民党当前“不具备执政能力”。

根据社民党党内议程和德国组阁法定进程，社民党预计于本月4日公布其基层投票表决结果。如果联盟党与社民党高层力主的大联合政府组阁方案得到通过，则德国联邦议院预计将于14日举行总理选举，由全体联邦议员选出下一任总理。在这种情况下，已干满三届总理的联盟党领袖默克尔将开启其第四任期。

联盟党已公布其计划任命的内阁部长人选，而属于社民党麾下的内阁部长人选尚未公布。

据德国媒体报道，身兼基民盟主席的默克尔计划于1日在柏林同基社盟主席泽霍费尔以及社民党代理主席肖尔茨、社民党议会党团主席纳勒斯等举行会谈，协商组阁细节。

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