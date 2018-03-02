欲摆平一马案 刘特佐被爆接触特朗普盟友

（早报讯） 继“平静号”扣押事件后，美国一马洗钱案再爆新内情。美国媒体揭露，卷入这起国际金融丑闻的大马富豪刘特佐曾接触美国总统特朗普的盟友，试图摆平这次调查，涉及价码逾3亿令吉（约1亿新元）。

据当今大马报道，《华尔街日报》引述外泄电邮报道称，刘特佐间接接触特朗普身边的共和党重要募款人埃利特布洛迪和其夫人罗宾罗森维格，商讨签订一份咨询合同。

这些电邮含多份合同草稿，其一显示，若罗森维格位于加利福尼亚的律师楼能迅速促使美国司法部放弃一马洗钱案的调查，则它可拿到7500万美元（约9915万新元）的酬劳。

除了合同草案，相关电邮也显示，布洛迪也为首相纳吉去年底到白宫拜访特朗普时准备谈话要点，其中包括强调马国跟美国合作对抗朝鲜，以及反对美国针对一马案的司法行动。

《华尔街日报》指出，有人提供了他们一批布洛迪和罗森维格的电邮，而这些电邮显示，存在着试图影响美国司法部调查的努力。

特朗普2016年竞选总统时，布洛迪担任特朗普与共和党的联合竞选基金副主席，成功协助特朗普募集逾1亿零800万美元。

布洛迪也是共和党的长期金主，目前担任共和党全国委员会全国副财政主席，而他去年就给这个委员会资助了逾16万美元。

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