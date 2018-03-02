美国安局长提名人要在网络战对中俄还以颜色

（早报讯） 美国总统特朗普提名的美国国家安全局下任局长中曾根1日说，美国已成为中国和俄罗斯网络攻击任意宰割的目标，美国应通过一系列手段进行还击。

现任美国陆军网络司令部指挥官、陆军中将中曾根当天在国会参议院的提名听证会上表示，包括中俄在内的美国对手认为，对美国进行网络袭击不会给自身带来严重后果，因此更加有恃无恐。

他说：“我们的对手没有看到美方做出足够的具体反应，于是没有改变他们的行为。”

中曾根暗示，面对中俄网络进攻，美国可以使用网络之外的手段回击。他说：“我们在考虑网络空间的问题时要时刻意识到，我们不一定要用网络手段来做回应。我们国家有强大的实力，如何运用这些实力是我们一直要思考的。”

中曾根在回答议员询问时还表示，人工智能、量子计算可能是军事领域的一场革命。他说，中国在人工智能和量子计算方面的发展不但有可能抵消美国在空中和海上的军事实力优势，而且会给中国的经济带来强大的助力。

他说：“如果我们的对手在人工智能、量子计算方面比美国前行一步，这将是他们的一个转折点。这也是为什么我们要持续研究工作和应用。”

参议员克鲁兹在听证会上说，美国的科技公司担忧，一些在美国科技公司工作的中国公民涉嫌盗窃美国知识产权，并将其转让给中国政府，这构成了商业间谍活动。

对此，中曾根表示，基于美国的对手目前的计划和他们此前采取的行动，美国有必要感到担忧。他说：“我们必须为保护知识产权研究出一个全面的方案。”

美国总统特朗普上个月提名中曾根出任国家安全局局长兼国防部网络司令部司令。自从网络司令部2009年成立以来，该部门与国安局一直合并运作。预计中曾根的提名将获得参议院通过。中曾根表示，他会在就任的90天内向美国防长和国家安全总监提交国家安全建议。

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