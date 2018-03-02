FBI查特朗普女儿商业往来 大马发展商卷入

（早报讯） 美国联邦调查局（FBI）正在调查美国总统特朗普的女儿伊万卡与马来西亚籍发展商程如锦之间的商业往来。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国两名匿名现任和卸任官员透露，当局正在调查位于温哥华的特朗普国际酒店大厦的协商过程及金融交易。报道没有说明为何美国联邦调查局会关注这次交易。

报道指出，特朗普去年2月执政后，短期内冒现多个以“特朗普”为名的产业，温哥华的特朗普国际酒店大厦是其中之一。

据报道，无论是发展商或是公寓房产的买家，所有在这个“关键时间点”汇入的外国资金，都已被联邦调查局所盯上。

《华盛顿邮报》近日也揭露，基于伊万卡的丈夫，即库什纳担任特朗普的高级顾问，因此各国官员，包括中国都想要通过商业手段巴结，进而左右他。

另外，加拿大温哥华媒体《温哥华太阳报》声称，这栋大厦的买主与中国政府有瓜葛。

报道指出，这栋坐落在加拿大温哥华的大厦据称总值3亿6000万美元（约4亿7606万新元）。这栋大厦虽以“特朗普”为名，但其实拥有者并非特朗普集团，而是程如锦所持有的加拿大公司——鸿博地产集团（Holborn Group），并向特朗普集团缴付名义授权费。

美国有线电视新闻网的报道指出，特朗普集团目前已从鸿博地产集团获得超过500万美元的特许权使用费，以及2万1500美元的管理费。

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