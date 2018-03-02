美政府指俄罗斯违反《中导条约》

（早报讯） 针对俄罗斯总统普京1日在国情咨文中关于发展导弹力量的表态，美国政府指责俄罗斯违反《中导条约》。

美国白宫发言人桑德斯在记者会上说，普京的言论证实了俄罗斯十多年来一直在研发“能够制造不稳定因素的”武器系统，直接违背了俄罗斯在《中导条约》下的义务。

她同时表示，美国的防卫能力“将继续保持不逊色于任何人的水平”。美国政府的新版《核态势评估》报告已明确表示，美国将推进核武器库现代化，以确保核能力“无可匹敌”。

在美国国务院记者会上，发言人诺尔特指责俄罗斯自2014年起就一直不履行《中导条约》义务，发展中程巡航导弹。她表示，即便俄罗斯违反了这一条约，美国也将继续留在条约中。

普京1日在莫斯科对议会两院发表国情咨文时说，俄罗斯正在测试新一代重型洲际弹道导弹和开发超过20马赫的导弹系统等先进武器。他表示，俄罗斯提高军力旨在有效保卫和平，维护世界战略平衡和国际安全局势。

美国和苏联于1987年12月8日签署《中导条约》。条约规定，两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。近年来，美俄两国多次相互指责对方违反条约。

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