调查：底盘钢板未达标 日本新干线车体现裂缝

（早报讯）西日本铁路公司公布的调查结果显示，去年底新干线列车车体出现裂缝，是列车制造商川崎重工生产的底盘钢材厚度未达标所致。

西日本旅客铁道（JR西日本）与车架的制造方川崎重工业2月28日召开记者会，称由于在制造过程中将底面的钢材削到了比应有标准更薄的程度，有可能是因此导致强度不够从而引发开裂。川崎重工业向JR西日本和东海旅客铁道（JR东海）交付的147辆列车均存在同样的问题，因此将依次实施更换。

据新华社报道，2017年12月，西日本铁路公司东海道·山阳新干线“希望34号”由博多出发开往东京，列车员在13号车附近闻到异味并听到地板下面有奇怪声响。经查后发现13号车齿轮箱附近漏油，底盘出现长达14厘米的裂缝。

日本经济新闻中文网的报道指出，此次新干线出现问题的原因很可能产生在制造工序当中。这很可能动摇人们对以高性能和安全性著称的日本新干线系统的信赖。

川崎重工社长金花芳则在神户市中央区的总部召开的记者会上致歉称“给客户和相关人士造成巨大困扰和担忧，对此深表歉意”。从3月开始的三个月，金花社长将返还50%的月薪，车辆公司负责人小河原诚常务也将返还30%的月薪。

出现裂缝的车架制造于2007年。使用的钢材为高约17厘米、宽约16厘米，内部中空的“口”字形结构。制造车架时以8毫米厚的钢材成型，在焊接其他零部件时削薄了底面的一部分，结果导致钢材厚度低于两家公司在产品设计说明书中确定的标准（7毫米）。最薄的部位只有4.7毫米。

在发生问题的车架底面还发现了疑为在焊接时出现的裂痕。可能正是以焊接部位的裂缝为起点，长时间行驶后开裂逐渐扩大。在发现时，钢架的两侧的裂缝长度达14厘米左右，再扩大3厘米车架就可能整个断裂。

新华社引述日本媒体的分析说，本次产品不合格事件或将对川崎重工在海外的事业产生重大影响。

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