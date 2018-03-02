通用汽车计划在韩裁员五千 产量或不变

（早报讯）路透社引述一份文件报道，美国通用汽车旗下的韩国通用计划裁员5000人，约为韩国部门员工数的30%，但如果韩国政府同意通用提议对韩国部门投资28亿美元（37.10亿新元）的计划，通用将维持韩国产量稳定。

根据路透所见、通用向政府提出的计划，韩国通用(GM Korea)提议将雇员人数由大约1万6000人裁减至1万1000人。

由于已宣布关闭的群山厂仅有2000名员工，由此看来，其他韩国厂也将受到影响。这份文件并未具体提出何时进行裁员。

报道指出，通用的提议可能使韩国政府进退两难，韩国总统文在寅希望阻止数千人遭裁员，但如果他以公共资金为通用提供金援，可能遭到社会民意抨击。

文件还显示，通用汽车计划未来十年在韩国增加1100个新岗位，另外新打造两款运动型车(运动休旅车，SUV)和一款紧凑型轿车发动机。

韩国政府称，对通用汽车在韩业务的”不透明”管理进行尽职调查后，将就是否提供支持作出决定。

通用汽车韩国公司未就提议详情置评。

“我们将削减成本来使这部分业务获利，”通用汽车发言人说道，还称已在采取一系列重组行动。

韩国产业通商资源部发言人未予置评。

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